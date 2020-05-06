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Как хватает совести на такое?! Татьяна Навка поддержала Яну Рудковскую 

Eva.ru 6 мая 2020
Татьяна Навка поддержала Яну Рудковскую
Фото: ТАСС
Несколько дней назад на сайте одного из известных интернет-изданий появилась статья, в которой некий врач предположил, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской болен синдромом Аспергера. Яна, решившая не спускать это с рук, обратилась к журналу и заявила, что планирует подать на них в суд. Поддержать Рудковскую в борьбе с клеветой решили ее друзья Татьяна Навка и Дима Билан.
Несколько дней назад на сайте журнала «Стархит» появилась статья, в которой неназванный врач-дефектолог предположил, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко страдает синдромом Аспергера. Такой вывод врач сделал из-за странного поведения и «стекленеющего взгляда» маленького Саши. Хотя представители сайта утверждают, что они лишь переписали информацию, появившуюся в некоем Telegram-канале, именно на них обрушился гнев Рудковской. Яна сообщила, что пыталась урегулировать конфликт с сайтом, но ей не пошли навстречу, а потому она будет вынуждена обратиться в суд. Саша, как утверждает, полностью здоров, а потому слова, приведенные на сайте, можно назвать клеветой. Журналистов, написавших статью, Яна обвинила в предательстве и непрофессионализме.
Поддержать семью Плющенко решила и фигуристка Татьяна Навка. Ее дочь Надя, как и Саша, занимается фигурным катанием, дети часто проводят время вместе на различных мероприятиях. «Знаю Сашу лично как целеустремленного, развитого, озорного и спортивного мальчика, упорству и трудолюбию которого стоит поучиться многим взрослым. В первую очередь он просто ребенок, у которого идет период становления личности, который учится и смотрит на этот мир широко распахнутыми глазами! Поэтому искренне недоумеваю, кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир?! Как хватает совести на такое?! Поддерживаю его родителей! Яна и Женя молодцы, правда на их стороне!», — написала в поддержку семьи Татьяна.
Вместе с ней встать на защиту Яны и Евгения решил Дима Билан, близкий друг семьи и крестный отец Саши, также нелестно отозвавшийся о неизвестном дефектологе и журналистах. И Диму, и Татьяну Рудковская поблагодарила за поддержку. Как Рудковская, так и Плющенко подчеркивают, что не видят в самом диагнозе ничего ужасного, толерантно относятся к детям с различными особенностями и не стали бы скрывать, если бы у их сына был синдром Аспергера. Тем не менее, на клевещущую статью могут наткнуться не только родители, но и сам Саша, который прекрасно читает, а потому прощать такое они не собираются.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская , Татьяна Навка , Евгений Плющенко , StarHit
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