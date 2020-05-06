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Татьяна Васильева рассказала, как заразилась коронавирусом 

Вести Подмосковья и ещё 21 6 мая 2020
Татьяна Васильева решила дать интервью о том, как она испытала шок от госпитализации. Артистку отвезли в больницу с подозрением на коронавирус. У нее диагностировали атипичную пневмонию. Но легкие оказались поражены не в такой серьезной мере, как у Надежды Бабкиной или Льва Лещенко, так что актрисе разрешили полечиться дома.
Васильева рассказала в интервью Собеседнику, что ждет результаты теста на коронавирус. Она уверена, что тест будет положительным. Артистка сделала предположение о том, где она могла подцепить заразу.
Васильева утверждает, что полтора месяца почти не выходила из дома. Разве что в аптеку и в магазин. Татьяна мазалась антибактериальными гелями, носила маску и перчатки. Она протирала ручки дверей, но это все ее не спасло.
Актриса полагает, что скоро люди выйдут из дома и начнется не третья волна заражений, а нечто более глобальное. По словам Васильевой, чем дольше люди сидят дома, тем получается хуже. Общественность лишилась иммунитета и теперь будет сильнее подвержена коронавирусу.
Татьяне Васильевой пришлось ждать скорую помощь шесть часов она долго сидела в больнице и долго ждала осмотра. Актриса утверждает, что всем врачам тяжело в частности из-за бюрократии. Помимо лечения медикам приходится заниматься заполнением многочисленных бумаг.
Васильева из-за карантина лишилась работы. Она не знает, чем сейчас заниматься. Актриса живет на накопления и не рассчитывает на помощь государства.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Коронавирус , Лев Лещенко , Татьяна Васильева
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