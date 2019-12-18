Петросян пожаловался на преследования

Юморист Евгений Петросян в своем Instagram заявил о том, что «журналисты-стервятники» приставали к нему с навязчивыми вопросами о личной жизни и призвал представителей СМИ «уняться».

По словам Петросяна, встреча с журналистами произошла после посещения им театра.

«С благодарностью театру вышел на улицу, где меня поджидали журналисты-стервятники, которые в наглой форме приставали ко мне с навязчивыми вопросами о личной жизни. Шёл дождь, я пытался скрыться в темноте, но они с камерой и фонарем продолжали снимать и следовать за мной, выкрикивая вопросы», — написал юморист (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он также потребовал от представителей СМИ «не делать из мухи слона», подчеркнув, что «хотел послать их по известному адресу».

Как сообщал «Рамблер», ранее появилась информация о том, что в начале декабря 74-летний Евгений Петросян узаконил отношения с 30-летней Татьяной Брухуновой. По данным СМИ, косвенными доказательствами прошедшего торжества стали фотографии, выложенные в соцсетях. Однако официального подтверждения информации о свадьбе пока нет.