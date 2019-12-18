Наргиз раскрыла свои заработки у Фадеева

«1,5 млн долларов только на каверах»: Наргиз озвучила свои заработки у Фадеева

Не так давно Фадеев заявил на YouTube-шоу «Алена, блин!», что терпел из-за Наргиз большие убытки (около 16 млн рублей). При этом сама певица получила от него на руки свыше 2 млн долларов. 18 декабря на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Наргиз ответила на это заявление.

«Ну тогда и он получил 2 миллиона, поскольку мы работали 50 на 50. А вообще, я заработала 2 миллиона еще до того, как начала сотрудничать с Фадеевым, еще «Голос» шел. Ну, может, чуть меньше, примерно 1,5 миллиона долларов, причем только на каверах», — сказала звезда.

Собчак удивилась, и спросила певицу, зачем же она тогда вообще пошла к Фадееву в лейбл, если и без него имела отличные деньги.

«Дело не в деньгах. Я его просто боготворила. Всю жизнь, с 92-го года. Вот такая у меня была любовь и одержимость, мне хотелось петь его музыку», — призналась Наргиз.

Наргиз, вслед за Еленой Темниковой и Ольгой Серябкиной заявила, что даже не смотрела контракт с лейблом, когда подписывала его. На слова Собчак, что это похоже на сектантство, она ответила:

«Макс имеет способность очаровывать. А я — доверчивый человек».

Светская львица заметила, что ее описание Макса очень напоминают «любовные отношения» и совсем не похожи на бизнес. Тем не менее, по подсчетам Ксении, Наргиз заработала у Фадеева за 6 лет 4 млн долларов.