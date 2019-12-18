Галкин похвастался дверью своего замка

Юморист Максим Галкин рассказал в Instagram , что двухстворчатая дверь, ведущая в его замок, украшена старинными миниатюрами, бронзовыми накладками и вставками из аметиста, бирюзы и гранатов. При этом, предваряя свой рассказ, Галкин подчеркнул, что не любит кичиться роскошью.

«Хочу сразу расставить точки над i. Я не люблю кичиться, выставлять роскошь. Безусловно, кому-то может показаться, что это не так. (…) Я расскажу вам про дверь не для того, чтобы показать, что у меня много денег», — отметил шоумен.

По словам Галкина, его дверь снаружи — копия знаменитых дверей, которые украшают один из флорентийских соборов. Старинные бронзовые панели на внешней части изображают ветхозаветные сюжеты, рассказал юморист.

Он отметил, что внутреннюю часть двери он украсил купленными на блошином рынке в Париже миниатюрами 17 века, также с библейскими сюжетами.

«Я для них придумал обрамление, чтобы разместить на двери», — рассказал Галкин.

Супруг Аллы Пугачевой пояснил подписчикам, что работу над дверью вел вместе с художников Артемом Степаняном и для украшения были использованы, в том числе и полудрагоценные камни.