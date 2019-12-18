Пугачева подписала кровью записную книжку экс-супруга

В недавнем интервью второй муж Аллы Пугачевой , заслуженный деятель искусств РФ Александр Стефанович, поделился откровенными воспоминаниями об отношениях с поп-дивой. Однажды, сидя в ресторане, он показал артистке свою записную книжку с автографами великих людей.

«Она взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: «Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу». Пришлось группу определить, а потом на ней жениться…» — цитирует режиссера «Комсомольская правда».

Известно, что союз пары продлился с 1977 по 1981 год. Об этом периоде повествуют автобиографический роман «Кураж» и снятый по нему одноименный телесериал.