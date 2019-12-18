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Политика

Пугачева подписала кровью записную книжку экс-супруга 

WomanHit.ru
3 часа назад
Пугачева подписала кровью записную книжку экс-супруга
Фото: АЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ
В недавнем интервью второй муж Аллы Пугачевой, заслуженный деятель искусств РФ Александр Стефанович, поделился откровенными воспоминаниями об отношениях с поп-дивой. Однажды, сидя в ресторане, он показал артистке свою записную книжку с автографами великих людей.
«Она взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: «Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу». Пришлось группу определить, а потом на ней жениться…» — цитирует режиссера «Комсомольская правда».
Известно, что союз пары продлился с 1977 по 1981 год. Об этом периоде повествуют автобиографический роман «Кураж» и снятый по нему одноименный телесериал.
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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