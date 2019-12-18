Высоцкая рассказала, как борется с болезнью 

Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, как лечит внезапно возникшую простуду. Пост, в котором приведен полный перечень средств, получился внушительным.
Актриса отметила, что после сыгранного спектакля «Сцены из супружеской жизни» на сцене МХАТа отправилась домой лечить простуду.
«Борьба с простудой в разгаре, но #нашеделоправоеимыпобедим. Спасибо, за поддержку, добрые слова, полезные советы!» — написала Высоцкая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Она привела полный перечень средств, которыми пользуется. Примечательно, что в списке преобладают народные средства.
«Много тёплой воды с лимоном, имбирем, мёдом, отвар шиповника, облепиха с мёдом, настой корицы, куркумы, бадьяна, гвоздики, можжевельника, черного перца и апельсина, чай с малиной…» — перечислила актриса.
Высоцкая отметила, что промывает нос раствором из «настоящих таблеток», а также принимает перед спектаклем «нурофен, чтобы унять раскол в башке».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что дочь Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского Мария вышла из комы. В сентябре 2013 года звездная семья попала в ДТП. Арендованный автомобиль, за рулем которого был режиссер, столкнулся с машиной на юге Франции. Мария, которой тогда было 14 лет, получила серьезные травмы, ее доставили в реанимацию, затем она впала в кому.