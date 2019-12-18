Высоцкая рассказала, как борется с болезнью

Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, как лечит внезапно возникшую простуду. Пост, в котором приведен полный перечень средств, получился внушительным.

Актриса отметила, что после сыгранного спектакля «Сцены из супружеской жизни» на сцене МХАТа отправилась домой лечить простуду.

«Борьба с простудой в разгаре, но #нашеделоправоеимыпобедим. Спасибо, за поддержку, добрые слова, полезные советы!» — написала Высоцкая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Она привела полный перечень средств, которыми пользуется. Примечательно, что в списке преобладают народные средства.

«Много тёплой воды с лимоном, имбирем, мёдом, отвар шиповника, облепиха с мёдом, настой корицы, куркумы, бадьяна, гвоздики, можжевельника, черного перца и апельсина, чай с малиной…» — перечислила актриса.

Высоцкая отметила, что промывает нос раствором из «настоящих таблеток», а также принимает перед спектаклем «нурофен, чтобы унять раскол в башке».