Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика
ЧП на Красной площади: погиб мужчина
ЧП на Красной площади: погиб мужчина
Происшествия

«Сложился творческий тандем»: Наргиз подтвердила связь между Фадеевым и Серябкиной 

Teleprogramma.pro
42 минуты назад
Наргиз подтвердила связь между Фадеевым и Серябкиной
Фото: YOUTUBE-ШОУ «ОСТОРОЖНО, СОБЧАК», СТОП-КАДР
На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Наргиз заявила, что Максим Фадеев обладает довольно суровым нравом. Он частенько повышал голос на своих подчиненных в лейбле MALFA. Однако с ней никогда не ругался, потому что певица могла дать отпор, и он это чувствовал. Единственный раз музыкальный деятель поднял на нее голос из-за Ольги Серябкиной. Продюсер предложил Закировой спеть песню на стихи своей любимицы на английском языке.
«Я прожила 25 лет в США, умею на английском языке читать, писать и общаться свободно. Для меня это второй язык. А мне приносят текст, где полная абракадабра. Есть там идея, но сказано это неправильно», — объяснила Наргиз.
По словам певицы, между Фадеевым и Серябкиной «сложился творческий тандем», в который не впускали никого. И она не верит словам Ольги, что между ними ничего не было. Под напором Собчак, Наргиз призналась, что все-таки склонна больше доверять словам Елены Темниковой, которая утверждала, будто между Максимом и Ольгой есть роман.
Певица считает, что несмотря на роспуск лейбла, Ольга Серябкина все-таки останется в продюсерском центре Фадеева.
«Никуда она не ушла! Она была, есть и будет», — заявила Закирова.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
Teleprogramma.pro: последние новости
Страсти разгораются: папа Фриске заинтересовался, куда делись 470 тысяч долларов Страсти разгораются: папа Фриске заинтересовался, куда делись 470 тысяч долларов Молодая жена Петросяна решилась родить малыша Молодая жена Петросяна решилась родить малыша Алла Пугачева оставила «кровавый автограф» своему второму мужу Алла Пугачева оставила «кровавый автограф» своему второму мужу
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Елена Темникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец месяц прожил в палатке рядом с больницей сына
Отец месяц прожил в палатке рядом с больницей сына
Дана Борисова вызвала врачей из-за «ломки»
Дана Борисова вызвала врачей из-за «ломки»
Российская журналистка выругалась матом в эфире
Российская журналистка выругалась матом в эфире
Назван самый криминальный день года
Назван самый криминальный день года
Влюбленные воссоединились через 40 лет благодаря соцсетям
Влюбленные воссоединились через 40 лет благодаря соцсетям
Видео
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
00:08
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
Происшествия
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение