«Сложился творческий тандем»: Наргиз подтвердила связь между Фадеевым и Серябкиной

На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Наргиз заявила, что Максим Фадеев обладает довольно суровым нравом. Он частенько повышал голос на своих подчиненных в лейбле MALFA. Однако с ней никогда не ругался, потому что певица могла дать отпор, и он это чувствовал. Единственный раз музыкальный деятель поднял на нее голос из-за Ольги Серябкиной. Продюсер предложил Закировой спеть песню на стихи своей любимицы на английском языке.

«Я прожила 25 лет в США, умею на английском языке читать, писать и общаться свободно. Для меня это второй язык. А мне приносят текст, где полная абракадабра. Есть там идея, но сказано это неправильно», — объяснила Наргиз.

По словам певицы, между Фадеевым и Серябкиной «сложился творческий тандем», в который не впускали никого. И она не верит словам Ольги, что между ними ничего не было. Под напором Собчак, Наргиз призналась, что все-таки склонна больше доверять словам Елены Темниковой , которая утверждала, будто между Максимом и Ольгой есть роман.

Певица считает, что несмотря на роспуск лейбла, Ольга Серябкина все-таки останется в продюсерском центре Фадеева.