Волочкова отреагировала на принуждение детей к курению

Волочкова отреагировала на принуждение к курению в Венской балетной академии

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию в Венской балетной академии, педагоги которой намеренно приучали воспитанников курить, чтобы те сохраняли необходимую для танцоров классического балета стройность.

По словам звезды, спорный метод поддержания формы юных балерин и танцовщиков в ее время в отечественных балетных училищах не применяли.

«Лично я никогда с такой практикой не сталкивалась», — рассказала Волочкова «Ридусу».

Факты курения в «педагогических целях» в Венской академии выявила комиссия австрийского правительства, расследующая факты издевательств над учащимися, о которых еще в апреле сообщали СМИ. Преподаватели академии были замечены в рукоприкладстве, а несколько учеников вышли из одной из лучших балетных школ Европы с расстройствами пищевого поведения.