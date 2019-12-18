Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Су-57 опробовали в Сирии
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика

Волочкова отреагировала на принуждение к курению в Венской балетной академии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6
1 час назад
Волочкова отреагировала на принуждение детей к курению
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию в Венской балетной академии, педагоги которой намеренно приучали воспитанников курить, чтобы те сохраняли необходимую для танцоров классического балета стройность.
По словам звезды, спорный метод поддержания формы юных балерин и танцовщиков в ее время в отечественных балетных училищах не применяли.
«Лично я никогда с такой практикой не сталкивалась», — рассказала Волочкова «Ридусу».
Факты курения в «педагогических целях» в Венской академии выявила комиссия австрийского правительства, расследующая факты издевательств над учащимися, о которых еще в апреле сообщали СМИ. Преподаватели академии были замечены в рукоприкладстве, а несколько учеников вышли из одной из лучших балетных школ Европы с расстройствами пищевого поведения.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Представители Заворотнюк ответили на сообщения о ее параличе Представители Заворотнюк ответили на сообщения о ее параличе Близкие Заворотнюк показали преследующих актрису журналистов Близкие Заворотнюк показали преследующих актрису журналистов Прохор Шаляпин назвал причину расставания с бывшей женой Джигарханяна Прохор Шаляпин назвал причину расставания с бывшей женой Джигарханяна
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петросян пожаловался на преследования
Петросян пожаловался на преследования
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Видео
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
00:36
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
Шоу-бизнес
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
00:46
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Су-57 опробовали в Сирии
01:55
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие Армия
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
00:22
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение