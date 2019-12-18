Дана Борисова вызвала врачей из-за «ломки» 

Телеведущая Дана Борисова вызвала скорую и врачам пришлось снимать последствия приема запрещенных веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, Дана Борисова пожаловалась врачам скорой помощи на плохое самочувствие и головные боли.
Источником дискомфорта был «абстинентный синдром на фоне приёма запрещённых веществ». Ведущей «помогли прийти в себя, оказали первую помощь и направили к наркологу из местной поликлиники», говорится в сообщении Telegram-канала.
Mash также утверждает, что вызов скорой предшествовал ссоре Даны Борисовой с дочерью и госпитализации девочки.
«Рамблер» писал, что ранее телеведущая назвала причиной ссоры то, что дочь испортила несколько страниц ее рукописи. В свою очередь Полина в соцсетях упомянула, что причиной стали «старые и новые обиды» и отметила, что не портила книгу мамы.
В свою очередь лечащий врач Даны Борисовой объяснил поведение телеведущей эмоциональным срывом. А председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников подчеркнул в Instagram, что «на данный момент нет фактов, что Борисова употребляла алкоголь или наркотики», однако она «через несколько дней уезжает на Самуи для ревизии качества трезвости».