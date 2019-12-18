Дана Борисова вызвала врачей из-за «ломки»

По данным канала, Дана Борисова пожаловалась врачам скорой помощи на плохое самочувствие и головные боли.

Источником дискомфорта был «абстинентный синдром на фоне приёма запрещённых веществ». Ведущей «помогли прийти в себя, оказали первую помощь и направили к наркологу из местной поликлиники», говорится в сообщении Telegram-канала.

Mash также утверждает, что вызов скорой предшествовал ссоре Даны Борисовой с дочерью и госпитализации девочки.

«Рамблер» писал, что ранее телеведущая назвала причиной ссоры то, что дочь испортила несколько страниц ее рукописи. В свою очередь Полина в соцсетях упомянула, что причиной стали «старые и новые обиды» и отметила, что не портила книгу мамы.