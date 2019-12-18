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Близкие Заворотнюк опубликовали снимки преследующих актрису журналистов 

Lenta.ru 1 час назад
Опубликованы фото преследующих Заворотнюк журналистов
Фото: @podderzhka_azavorotnyuk
Фотографии появились в Instagram-аккаунте, посвященном поддержке артистки.
«Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству?» — говорится в посте.
В окружении Заворотнюк отметили, что журналисты поступают недальновидно, думая лишь о карьере. Близкие звезды напомнили, что жизнь бывает непредсказуемой, поэтому работники СМИ и сами могут оказаться на месте людей, о которых они снимают репортажи.
Запечатленных на кадрах журналистов обвинили в спекуляции на теме здоровья актрисы, а также в попытках подкупить сотрудников медицинского учреждения с целью получить информацию о пациентах. Судя по всему, мужчин засняли около реабилитационного центра, в котором проходит лечение Заворотнюк.
У 48-летней актрисы диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. В настоящее время Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжелобольных пациентов, куда ее перевели в начале октября.
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Теги:
Шоу-бизнес
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