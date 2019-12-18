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Алла Пугачева оставила «кровавый автограф» своему второму мужу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Пугачева оставила «кровавый автограф» второму мужу
Фото: globallookpress.com
Режиссер Александр Стефанович вспомнил, как развивался их роман со звездой.
Пугачева отказалась от новогодних огоньков
Второй муж певицы Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович рассказал, как познакомился со своей будущей женой. Напомним, что в браке они были с 1977 по 1980 год.
По словам Стефановича, однажды ему позвонил поэт-песенник Леонид Дербенев. Он сказал, что у него есть одна очень талантливая певица, в жизни которой все идет наперекосяк. Попросил ей помочь. Стефанович спросил Дербенева: «Она хоть симпатичная?» Тот ответил утвердительно.
Как сказал Стефанович, Пугачева при первой встрече стала тянуть одеяло на себя. Она села за рояль и стала пародировать популярных музыкантов того времени. Затем Стефанович позвал Пугачеву в ресторан «Сосновый бор». Там он протянул ей записную книжку. При этом кинорежиссер сказал, что в ней записаны автографы великих людей.
«Она взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: «Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу». Пришлось группу определить, а потом на ней жениться…», — вспомнил Александр Стефанович, слова которого приводит «Комсомольская правда».
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Комментарии 2 
Теги:
Шоу-бизнес , Леонид Дербенев , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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