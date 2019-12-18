Пугачева оставила «кровавый автограф» второму мужу

Алла Пугачева оставила «кровавый автограф» своему второму мужу

Режиссер Александр Стефанович вспомнил, как развивался их роман со звездой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 7 Дек 2019 в 1:26 PST Второй муж певицы Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович рассказал, как познакомился со своей будущей женой. Напомним, что в браке они были с 1977 по 1980 год.

По словам Стефановича, однажды ему позвонил поэт-песенник Леонид Дербенев . Он сказал, что у него есть одна очень талантливая певица, в жизни которой все идет наперекосяк. Попросил ей помочь. Стефанович спросил Дербенева: «Она хоть симпатичная?» Тот ответил утвердительно.

Как сказал Стефанович, Пугачева при первой встрече стала тянуть одеяло на себя. Она села за рояль и стала пародировать популярных музыкантов того времени. Затем Стефанович позвал Пугачеву в ресторан «Сосновый бор». Там он протянул ей записную книжку. При этом кинорежиссер сказал, что в ней записаны автографы великих людей.