Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генштаб России заметил подготовку НАТО к войне
Генштаб России заметил подготовку НАТО к войне
Армия
Япония требует от России освободить задержанных рыбаков
Япония требует от России освободить задержанных рыбаков
Происшествия
Найден осужденный за взятки экс-глава Сахалина
Найден осужденный за взятки экс-глава Сахалина
Происшествия
"25 млн россиян нужно сократить"
"25 млн россиян нужно сократить"
Общество

Молодая жена Петросяна решилась родить малыша 

Teleprogramma.pro 16 минут назад
Молодая жена родит Петросяну наследника
Фото: Instagram
В начале декабря 74-летний Евгений Петросян узаконил свои отношения со своей молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой. 30-летняя девушка совершила головокружительную карьеру: от сисадмина портала бывшей жены комика Елены Степаненко она доросла до директора театра Петросяна.
Как рассказал КП друг Евгения Вагановича, «молодые» не устраивали пышной свадьбы, ограничившись лишь росписью в Кутузовском ЗАГСе. Фамилию настойчивая девушка на Петросян менять не стала, так и осталась Брухуновой.
Обручальное колечко, которое ей подарил муж, кстати, не самое дорогое. По данным издания, со ссылкой на экспертное мнение дизайнера Влада Торхова, украшение имеет бриллиант в 1 карат и оценивается примерно в 250 тыс. рублей.
Но на одной регистрации брака и подарках от Евгения Вагановича девушка решила не останавливаться. Друзья Петросяна рассказала, что в ее планах — рождение наследника. Кроме того, об этом свидетельствуют многочисленные специализированные аккаунты в соцсетях, на которые подписалась Татьяна. Они посвящены воспитанию детей и закупкам детской одежды через Интернет. Есть даже страница статусного московского роддома.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Teleprogramma.pro: последние новости
«Это низко»: родственников Заворотнюк преследуют возле дома и больницы «Это низко»: родственников Заворотнюк преследуют возле дома и больницы «Стрелял в нас через дверь»: Шарлиз Терон впервые рассказала, как ее мать убила отца «Стрелял в нас через дверь»: Шарлиз Терон впервые рассказала, как ее мать убила отца Успенская повредила ребро, имитируя уборщицу для нового клипа Успенская повредила ребро, имитируя уборщицу для нового клипа
Комментарии 4 
Теги:
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генштаб России заметил подготовку НАТО к войне
Генштаб России заметил подготовку НАТО к войне 288
Япония требует от России освободить задержанных рыбаков
Япония требует от России освободить задержанных рыбаков 31
Найден осужденный за взятки экс-глава Сахалина
Найден осужденный за взятки экс-глава Сахалина 4
«25 млн россиян нужно сократить»
«25 млн россиян нужно сократить» 49
Родные Заворотнюк сообщили о преследовании актрисы
Родные Заворотнюк сообщили о преследовании актрисы
Видео
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опублик