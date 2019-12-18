Молодая жена Петросяна планирует стать матерью

30-летняя директор театра эстрадных миниатюр Татьяна Брухунова планирует рождение ребенка, сообщает «Комсомольская правда». По словам журналистов после свадьбы с 74-летним юмористом, девушка подписалась в Instagram на множество тематических пабликов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что в начале декабря Евгений Петросян узаконил отношения с Татьяной Брухуновой. Отмечалось, что косвенные доказательства прошедшего торжества молодожёны выставили на своих страницах в Instagram. Впрочем, до сих пор официального подтверждения резонансной новости нет.

Источник «КП» раскрыл журналистам подробности прошедшего торжества. По его словам, пышной свадьбы не было: молодожены просто расписались в Кутузовском ЗАГСе. Примечательно, что невеста не взяла фамилию жениха, оставшись Брухуновой. При это юморист не стал слишком тратиться на обручальное кольцо — ограничился украшением от дизайнера Влада Торхова с бриллиантом в 1 карат общей стоимостью около 250 тысяч рублей.

Автор статьи уверяет, что после оформления отношений Брухунова всерьёз задумалась о рождении ребенка. Об этом якобы говорят и друзья Петросяна. Отмечается, что девушка недавно подписалась на множество тематических пабликов в Instagram, а также на официальный аккаунт одного из элитных столичных роддомов.