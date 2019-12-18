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Наглость и хамство: Родные Заворотнюк заявили о преследованиях 

Рамблер + ещё 2 19 минут назад
Родные Заворотнюк пожаловались на преследования
Фото: КП /АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ
Журналисты караулят актрису Анастасию Заворотнюк у медицинского учреждения, в котором она лечится, и пытаются подкупить его сотрудников. Об этом сказано в инстаграме «Поддержка Анастасии Заворотнюк».
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Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах — это низко. Мы еще раз ПРОСИМ не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным ДОБРА!

Публикация от  Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

«Поддержка Анастасии Заворотнюк» — аккаунт «против травли актрисы и ее семьи, продажных медработников и зарвавшихся лживых СМИ». Его, как сообщал «Рамблер», могут вести родные артистки.
Вчера там были опубликованы фотографии мужчин с видеокамерами в руках. В подписи к снимкам сказано, что это журналисты, которые караулят Заворотнюк у медицинского учреждения, в котором она лечится; что они поступают нагло и хамски, бесцеремонно спекулируют на теме чужого здоровья; что делают больнее близким актрисы; что очень недальновидно считают, будто никогда не окажутся на месте героев своих репортажей; что, наконец, поступают низко, когда предлагают сотрудникам медучреждения продать информацию о пациенте.
«Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески», — призвали в «Поддержке Анастасии Заворотнюк».
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Комментарии 1 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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