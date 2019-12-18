Родные Заворотнюк пожаловались на преследования

Наглость и хамство: Родные Заворотнюк заявили о преследованиях

Журналисты караулят актрису Анастасию Заворотнюк у медицинского учреждения, в котором она лечится, и пытаются подкупить его сотрудников. Об этом сказано в инстаграме «Поддержка Анастасии Заворотнюк».

«Поддержка Анастасии Заворотнюк» — аккаунт «против травли актрисы и ее семьи, продажных медработников и зарвавшихся лживых СМИ». Его, как сообщал «Рамблер», могут вести родные артистки.

Вчера там были опубликованы фотографии мужчин с видеокамерами в руках. В подписи к снимкам сказано, что это журналисты, которые караулят Заворотнюк у медицинского учреждения, в котором она лечится; что они поступают нагло и хамски, бесцеремонно спекулируют на теме чужого здоровья; что делают больнее близким актрисы; что очень недальновидно считают, будто никогда не окажутся на месте героев своих репортажей; что, наконец, поступают низко, когда предлагают сотрудникам медучреждения продать информацию о пациенте.