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Общество

«Это низко»: родственников Заворотнюк преследуют возле дома и больницы 

Teleprogramma.pro + ещё 1 33 минуты назад
Родные Заворотнюк сообщили о преследовании актрисы
Фото: КП /АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ
Родственники Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследования со стороны папарацци. Близкие актрисы не могут спокойно шагу ступить, везде оказываются под объективами фото— и видеокамер.
В блоге поддержки актрисы они опубликовали несколько снимков мужчин, которые нарушают их личное пространство, лезут к ним с вопросами и снимают. Но, самое страшное, что папарацци пытаются подкупить медицинский персонал клиники, в которой находится Анастасия.
«Предлагать сотрудникам медучреждения торговать информацией о пациентах — это низко. Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески», — обратились они к своим преследователям.
Близкие Анастасии напомнили своим обидчикам, что у них тоже есть дети и родители. И обратили их внимание на то, что карьерные амбиции — это не самое важное в жизни, ведь каждый из них может оказаться на месте героев собственных репортажей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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