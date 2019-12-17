Удар в живот: новая версия гибели Марьянова

Разрыв подвздошной вены у актера Дмитрия Марьянова произошел после удара в область живота. Об этом свидетельствуют данные экспертизы, проведенной по решению следствия, пишет «Комсомольская правда».

«По версии повторной судебно-медицинской экспертизы механизмом образования разрыва сосудов явился удар в указанной анатомической области. Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета», — говорится в материалах дела, озвученных в ходе судебного процесса над директором реабилитационного центра «Феникс» Оксаной Богдановой.

При этом первая экспертиза говорила о том, что у Марьянова забился кава-фильтр и поднялось давление, в результате чего произошел разрыв изношенной вены.

В связи с существенными расхождениями результатов двух экспертиз защита Богдановой будет ходатайствовать о проведении третьей независимой экспертизы.

Как ранее сообщал «Рамблер», актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, где проходил лечение от алкоголизма. Причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. В отношении владелицы «Феникса» Оксаны Богдановой заведены уголовные дела по статьям «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека» и «оставление в опасности».