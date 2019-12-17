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Армия

Решетова снова занялась воздушной гимнастикой, не забыв про «мамский» долг 

Экспресс газета 33 минуты назад
Решетова возвратилась к спорту после родов
Фото: Инстаграм
Анастасия Решетова задумалась о возвращении былых габаритов еще будучи глубоко беременной. Судя по всему, возлюбленная рэпера Тимати основательно боялась, что после рождения ребенка у нее не получится снова стать прежней — стройной красавицей.
Однако молодость и усердие сыграли на руку Анастасии, которая снова занялась физической активностью. Особенно модель обрадовалась, после того, как в ее жизнь вернулся пресловутый аэрострейчинг (разновидность воздушной гимнастики). Правда Решетова напомнила поклонникам, что сейчас в ее жизни доминируют интересы маленького сынишки, поэтому сильно усердствовать со своими занятиями она не станет, ведь ее зовет "мамский" долг.
"Какое счастье — снова полноценно чувствовать своё тело после 13 месяцев перерыва в активности. На данный момент я не перегружаю себя физ нагрузкой. Не делаю кардио чтобы молоко не пропало (недавно был уже неудачный опыт), а если силовые, то только с маленьким весом. Ну и конечно аэрострейчинг — one love. Никаких диет. Все это после того как выполню свой мамский долг", — написала девушка известного исполнителя в своем Instagram.
А буквально на днях Анастасия поделилась с фанатами довольно интимными подробностями своей жизни. Оказалось, что девушка с самого детства страдает от отсутствия материнской любви и ласки, что в итоге вылилось для нее в массу неприятных комплексов. Подобные откровения довольно основательно объяснили, почему в публикациях модели отсутствуют совместные снимки с ее родителями.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати
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