Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Еще одна страна рискует выйти из ЕС
Еще одна страна рискует выйти из ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика
Раскрыты интимные секреты членов экипажа самолета
Раскрыты интимные секреты членов экипажа самолета
В мире

Успенская примерила роль уборщицы и получила травму 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Успенская пострадала на съемках нового клипа
Фото: РИА Новости
Певица Любовь Успенская травмировалась, моя полы для своего нового клипа на песню «Люба всегда права». Об этом она рассказала МУЗ ТВ.
«Я так старательно мыла полы, что задела ребро и у меня ушиб», — заявила Успенская.
При этом артистка пошутила, что она «очень дорогая уборщица».
Успенская также отметила, что новая песня «Люба всегда права» была написана очень быстро, когда ее автор увидел ее ссору с братом.
«Рамблер» писал, что ранее косметолог уличила Любовь Успенскую в проведении целой серии пластических операций. По словам косметолога Марты Орловой, изучившей фотографии артистки, Успенская делала височный лифтинг, блефаропластику, ринопластику, также инъекции гиалуроновой кислоты.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Любовь Успенская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет 14
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС 486
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому 29
Раскрыты интимные секреты членов экипажа самолета
Раскрыты интимные секреты членов экипажа самолета 3
Пролежавший десять лет в морозилке мужчина защитил жену
Пролежавший десять лет в морозилке мужчина защитил жену 1
Видео
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
00:08
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
Происшествия
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Москвичей предупредили об аномальном давлении
00:33
Москвичей предупредили об аномальном давлении
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение