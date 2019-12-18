Успенская пострадала на съемках нового клипа

Успенская примерила роль уборщицы и получила травму

«Я так старательно мыла полы, что задела ребро и у меня ушиб», — заявила Успенская.

При этом артистка пошутила, что она «очень дорогая уборщица».

Успенская также отметила, что новая песня «Люба всегда права» была написана очень быстро, когда ее автор увидел ее ссору с братом.

«Рамблер» писал, что ранее косметолог уличила Любовь Успенскую в проведении целой серии пластических операций. По словам косметолога Марты Орловой, изучившей фотографии артистки, Успенская делала височный лифтинг, блефаропластику, ринопластику, также инъекции гиалуроновой кислоты.