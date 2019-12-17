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В Москве закрывается магазин одежды, принадлежащий дочери Заворотнюк 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Дочь Заворотнюк закрывает свой магазин одежды
Фото: globallookpress.com