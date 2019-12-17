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Дочь Заворотнюк закрывает свой магазин одежды 

Рамблер + ещё 1 57 минут назад
Дочь Заворотнюк закрывает свой магазин одежды
Фото: globallookpress.com
В Москве закрывается магазин одежды 23-летней дочери Анастасии Заворотнюк Анны.
Об открытии магазина стало известно в августе. Тогда Анастасия сообщила в соцсетях, что ее дочь с подругой запустили собственную линию одежды и аксессуаров, а их первая коллекция «разлетелась на ура».
Шоурум расположился на Малой Бронной, во дворах, и проходимость явно оставляла желать лучшего.
По информации «Комсомольской правды», пиджак от Анны Заворотнюк можно было купить за 12-22 тысячи рублей, платье — за 4-10 тысяч рублей, костюм — за 30 тысяч рублей.
В начале декабря Анна объявила, что вышла из бизнеса, а на этой неделе выяснилось, что закрывается и сам шоурум.
Скорее всего, проект оказался убыточным, а семье Заворотнюк сейчас не до развития модного бизнеса.
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в дорогой клинике в Подмосковье.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк , Москва
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