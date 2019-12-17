Петросян раскрыл детали разрыва со Степаненко

«Почему вы уверены, что её оставил я?! На развод подала она!», — написал он в Instagram в ответ на комментарий подписчика.

Поклонники юмориста отметили, что Степаненко была инициатором раздела имущества, а не развода.