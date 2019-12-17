Петросян раскрыл детали разрыва со Степаненко 

Евгений Петросян отказался признать себя инициатором развода с Еленой Степаненко.
«Почему вы уверены, что её оставил я?! На развод подала она!», — написал он в Instagram в ответ на комментарий подписчика.
Поклонники юмориста отметили, что Степаненко была инициатором раздела имущества, а не развода.
О разводе Евгения Петросяна с женой Еленой Сепаненко стало известно летом 2018 года. Раздел имущества продолжается до сих пор. В декабре СМИ сообщили, что юморист снова женился — его избранницей стала 30-летняя Татьяна Брухунова, работавшая его помощницей. По имеющейся информации, именно отношения с Брухуновой положили конец 43-летнему браку Петросяна и Степаненко.