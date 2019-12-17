Лазарев высказался о суррогатном материнстве

Певец Сергей Лазарев , в одиночку воспитывающий двоих детей, высказался о суррогатном материнстве.

Лазарев отметил, что способ появления детей на свет не важен — важно ответственное решение завести детей и любовь к ним.

Певец заявил, что суррогатные матери, родившие ему детей, не могут заявить свои права на них, и Никита с Аней — «только его дети».

«Во-первых, суррогатная мать не является биологической матерью моих детей. Во-вторых, потенциальная суррогатная мать добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые выявляют, насколько она готова к такой работе», — объяснил он.

По словам певца, суррогатные матери помогают другим и попутно решают свои финансовые проблемы.

Как ранее сообщал «Рамблер», Сергей Лазарев воспитывает 5-летнего сына Никиту и годовалую дочь Анну. По его словам, биологическая мать у детей одна, но выносили их разные женщины.