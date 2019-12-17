Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Армия
В России испытают самый опасный корабль
В России испытают самый опасный корабль
Армия
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Происшествия
Россия расширила санкции в отношении Украины
Россия расширила санкции в отношении Украины
Политика

«Счастливая хулиганка»: 51-летняя Бондарчук надела пальто на голое тело 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
«Хулиганка»: Бондарчук поразила фанатов откровенным фото
Фото: globallookpress.com
17 декабря Светлана Бондарчук отмечает свой 51-й день рождения. В честь праздника именинница решила поделиться с верными почитателями свежим кадром из недавней фотосессии. Возлюбленная галериста Сергея Табунова отказалась от нижнего белья ради модного снимка.
Мама актера Сергея Бондарчука накинула лаконичное монохромное пальто на голое тело, продемонстрировав идеальную фигуру, которой могли бы позавидовать и юные манекенщицы. Напомним, что помимо взрослых детей у Светланы есть и внуки. Невестка знаменитости — Тата Мамиашвили — подарила экс-супруге Федора Бондарчука двух наследниц. В семье подрастают — семилетняя Маргарита и пятилетняя Вера.
«А у меня сегодня день рождения и, кажется, я самая счастливая хулиганка», — заверила Бондарчук.
«Светлана — свети! Восторг и радость сердцу», — обратилась к имениннице экс-возлюбленная Егора Кончаловского — актриса Любовь Толкалина.
«Светик! С твоим Новым годом! И да, ты хулиганка», — отметила Алика Смехова, по достоинству оценив смелую фотосессию бывшей супруги Федора Бондарчука.
Ранее стало известно о расставании Таты Мамиашвили и Сергея Бондарчука. Блогер Елена Миро поддержала экс-возлюбленную актера, подметив, что невестка Светланы не стала обсуждать с прессой подробности взаимоотношений с отцом своих дочерей и возможную причину, побудившую их подать заявление на расторжение брака.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Teleprogramma.pro: последние новости
Карьерный рост: актриса ушла из Disney и стала сниматься в порно Карьерный рост: актриса ушла из Disney и стала сниматься в порно «Это его право»: Цымбалюк-Романовская подтвердила фиктивность отношений с Шаляпиным «Это его право»: Цымбалюк-Романовская подтвердила фиктивность отношений с Шаляпиным Волочкова уезжает из России в Таиланд на дикий остров Волочкова уезжает из России в Таиланд на дикий остров
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Сергей Бондарчук , Любовь Толкалина , Светлана Бондарчук , Федор Бондарчук , Егор Кончаловский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему 312
В России испытают самый опасный корабль
В России испытают самый опасный корабль
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях 3
Россия расширила санкции в отношении Украины
Россия расширила санкции в отношении Украины 658
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине 108
Видео
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
00:59
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
Наука и техника
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
09:57
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
01:12
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
В мире
Летчик оценил действия экипажа экстренно севшего Ту-22
02:10
Летчик оценил действия экипажа экстренно севшего Ту-22
Армия
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
00:31
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Армия Войска
Опубликовано видео аварии в Мордовии
00:12
Опубликовано видео аварии в Мордовии
Происшествия
Опубликовано видео загрузки МРБ «Ярс» в пусковую установку
00:35
Опубликовано видео загрузки МРБ «Ярс» в пусковую установку
Армия
Россия расширила санкции в отношении Украины
00:46
Россия расширила санкции в отношении Украины
Политика
Опубликовано видео со сгоревшем автобусе под Челябинском
00:47
Опубликовано видео со сгоревшем автобусе под Челябинском
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение