Пугачёвой нашли замену

Цыганова предложила замену Пугачёвой на новогоднем «огоньке»

Певица Вика Цыганова предложила замену Пугачёвой на новогоднем «огоньке», после того как примадонна отказалась в нём участвовать.

По словам Цыгановой, вся наша жизнь вертится вокруг Пугачёвой, и это заявление артистки очередной хайп. Она считает, что лучше бы на «огоньке» сплясал сам гендиректор Первого канала Константин Эрнст

Лучше бы Эрнст сам сплясал. Рейтинг был бы не ниже, — передаёт слова Цыгановой «Царьград».

Ранее директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова сообщила о том, что примадонна российской эстрады в этот раз не будет петь в новогодних «огоньках». Подобное заявление было сделано также и в прошлом году, но на телеэкранах в новогоднюю ночь она всё же появилась, писал NEWS.ru.