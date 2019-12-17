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Цыганова предложила замену Пугачёвой на новогоднем «огоньке» 

News.ru 1 час назад
Пугачёвой нашли замену
Фото: ТАСС
Певица Вика Цыганова предложила замену Пугачёвой на новогоднем «огоньке», после того как примадонна отказалась в нём участвовать.
По словам Цыгановой, вся наша жизнь вертится вокруг Пугачёвой, и это заявление артистки очередной хайп. Она считает, что лучше бы на «огоньке» сплясал сам гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Лучше бы Эрнст сам сплясал. Рейтинг был бы не ниже, — передаёт слова Цыгановой «Царьград».
Ранее директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова сообщила о том, что примадонна российской эстрады в этот раз не будет петь в новогодних «огоньках». Подобное заявление было сделано также и в прошлом году, но на телеэкранах в новогоднюю ночь она всё же появилась, писал NEWS.ru.
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Теги:
Шоу-бизнес , Вика Цыганова , Константин Эрнст , Алла Пугачева , Царьград ТВ
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