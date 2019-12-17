Ермолаева из «Дома-2» рассказала о рухнувшем браке

Звезда «Дома-2» Нелли Еромолаева на своей странице в Instagram опубликовала письмо бывшему мужу. Брак бывшей участницы телепроекта просуществовал 8 лет.

Еромалаева посвятила экс-супругу Кириллу Андрееву трогательные фазы, вспомнив как он дарил ей цветы и первым шёл на примирение после ссор.

«Ты конечно умел удивить … А помнишь, как в руках держали облака?» — написала девушка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Телезвезда подчеркнула, что они с бывшим мужем «любили друг друга по-настоящему», отметив, что «это так много по сравнению с расставанием».

«А теперь « НАС» больше нет … Есть Я и ТЫ… Пишу и плачу…» — заявила Ермолаева.

При этом она назвала Андреева мужчиной, «данной ей Богом», однако признала, что «Господь распорядился иначе». Ермолаева выразила экс-супругу благодарность за всё, что произошло за 8 лет, и заявила, что всё это время чувствовала себя, «как за каменной стеной».

«Представляю, как повезёт следующей девочке, которая встретиться с тобой. Мы остаёмся в тёплых и дружеских отношениях. Теперь наша семья, как аппарат искусственного дыхания — отключили … каждый дышит сам…» — резюмировала телезвезда.