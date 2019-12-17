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Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой 

Рамблер 2 часа назад
Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой
Фото: РИА Новости
По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом. Об этом он написал в Instagram.
«Рамблер» сообщал, что ранее стало известно о ссоре прошедшей лечение от наркотической зависимости Даны Борисовой с дочерью, после которой девочка была госпитализирована. По словам телеведущей, дочь испортила несколько страниц ее рукописи. В свою очередь девочка в соцсетях упомянула, что причиной стали «старые и новые обиды».
Никита Лушников отметил, что по словам лечащего врача, «у Даны эмоциональная дисрегуляция».
«Дана неоднократно говорила о своём биполярном расстройстве, она принимает препараты. Дана сейчас не всегда справляется с эмоциями — и в итоге мы видим те сториз, которые наблюдали все вчера! Насчёт возможного срыва: на данный момент нет фактов, что она употребляла алкоголь или наркотики», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам Лушникова, телеведущая «через несколько дней уезжает на Самуи для ревизии качества трезвости». Он также призвал все вопросы о лечении Борисовой задавать ее врачу.
В комментариях к записи пользователи соцсети высказали мнение, что срыв телеведущей и ее странные записи связаны с тем, что она вновь начала принимать запрещенные вещества.
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Комментарии 1 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Никита Лушников , Дана Борисова
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