Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой

По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом. Об этом он написал в Instagram

«Рамблер» сообщал, что ранее стало известно о ссоре прошедшей лечение от наркотической зависимости Даны Борисовой с дочерью, после которой девочка была госпитализирована. По словам телеведущей, дочь испортила несколько страниц ее рукописи. В свою очередь девочка в соцсетях упомянула, что причиной стали «старые и новые обиды».

Никита Лушников отметил, что по словам лечащего врача, «у Даны эмоциональная дисрегуляция».

«Дана неоднократно говорила о своём биполярном расстройстве, она принимает препараты. Дана сейчас не всегда справляется с эмоциями — и в итоге мы видим те сториз, которые наблюдали все вчера! Насчёт возможного срыва: на данный момент нет фактов, что она употребляла алкоголь или наркотики», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Лушникова, телеведущая «через несколько дней уезжает на Самуи для ревизии качества трезвости». Он также призвал все вопросы о лечении Борисовой задавать ее врачу.

В комментариях к записи пользователи соцсети высказали мнение, что срыв телеведущей и ее странные записи связаны с тем, что она вновь начала принимать запрещенные вещества.