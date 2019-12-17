Шнуров признал «мощь» сварщиков

Шнуров заявил, что поменял мнение о сварщиках после посещения завода «Росатома»

В ноябре в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" в беседе с министром просвещения Ольгой Васильевой Шнуров усомнился, что рабочие специальности могут заинтересовать молодежь. Он отметил, что вокруг профессии сварщика сформирован устойчивый образ, который подкреплен тем, что люди, по его мнению, сразу вспоминают "советское прошлое", "бутылку водки", вспоминают телевизор. Позже энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" — "Атомэнергомаш" — пригласил музыканта посетить предприятие по производству оборудования для АЭС в Волгодонске в Ростовской области, чтобы развеять эти стереотипы.

"Стих я пишу, обязательно выложу его сегодня. Мощь [завода] поразила, поразило состояние и агрегатов, и состояние людей, все такие бодрые, удивлен, приятно удивлен", — сказал он журналистам.

Как передает корреспондент ТАСС, в ходе посещения завода Шнуров пообщался со сварщиками, поинтересовался их зарплатой, выдают ли им молоко за вредные условия труда, а также узнал, как изготавливаются различные части реактора для АЭС в России, Турции и Бангладеш. Музыкант также сам попробовал себя в качестве сварщика.

"Да, конечно, изменилось [мнение]. Ребята, насколько я понимаю, заинтересованы, есть соревнование, что, конечно, необходимо молодым людям, есть какие-то перспективы, и зарплаты, насколько я понимаю, от 40 до 60 тыс. рублей", — подчеркнул он.

Шнурову подарили фигурку гитары из нержавеющей стали, которую изготовили сварщики "Атоммаша".

"Сейчас я заканчиваю концертную деятельность и, как вы понимаете, я нахожусь в поиске работы. Сварщика попробовал, если мне понравится, если мне приглянется, то, конечно, приеду жить в Волгодонск, со своей группой буду вам тут мешать по ночам", — пошутил музыкант, пообещав, что постарается вернуться в Волгодонск еще раз.

"Атомэнергомаш" — одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой энергетики, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности.