Гузеева бросила новорожденного ребёнка

Гузеева бросила сына в первый день после его рождения

Лариса Гузеева в одном из выпусков программы «Давай поженимся!» призналась, что оставила новорожденного сына мужу и своей матери, а сама сбежала к подруге на застолье. Запись отрывка эфира появилась в Instagram в одном из фанатских пабликов актрисы.

«Я в первый день Георгия, вот этого маленького ребенка, оставила на маму и Каху (первый муж артистки — прим. ред.), позвонила подружке, сказала: «Накрывай стол, я еду», — заявила Гузеева.

По ее словам, в этот день она совсем не хотела возвращаться домой, несмотря на то, что ребенок требовал присутствия матери.

«Мама звонила, плакала и говорила: «Доченька, вернись, пожалуйста. Георгий плачет. Его нужно кормить». Я сказала: «Вечером!». Клянусь вам, не знаю, что это было», — призналась актриса.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Лариса Гузеева в эфире передачи «Давай поженимся!» рассказа о пережитой затяжной депрессии, которая опустила её «на самое дно». Телеведущая отметила, что долгое время не могла смотреть на отражение в зеркале, считая себя «жирной». Стресс актриса пыталась «заедать» и запивать алкоголем, в результате довела себя «до плачевного состояния». По ее словам, спустя какое-то время она нашла в себе силы, чтобы справиться с испытаниями.