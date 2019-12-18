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Происшествия

Гузеева бросила своего новорожденного ребёнка 

Russianshowbiz.info и ещё 1
4 часа назад
Ведущая Лариса Гузеева в шоу «Давай поженимся» рассказала об ужасном поступке. Гузеева заявила, что сбежала от ребёнка после того, как выписалась из роддома.
Участница "Давай поженимся!" раскрыла обман шоу
«Я в первый день Георгия, вот этого маленького ребенка, оставила на маму и Каху (первый муж артистки Каха Толордава), позвонила подружке, сказала: «Накрывай стол, я еду» — рассказала Лариса.
В тот момент ей очень не хотелось возвращаться домой. Ведущая сама не поняла, почему возникла такая реакция.
«Мама звонила, плакала и говорила: «Доченька, вернись, пожалуйста. Георгий плачет. Его нужно кормить». Я сказала: «Вечером!». Клянусь вам, не знаю, что это было», —удивляется сейчас Гузеева.
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Шоу-бизнес , Видео , Лариса Гузеева
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