Гузеева бросила своего новорожденного ребёнка

Ведущая Лариса Гузеева в шоу «Давай поженимся» рассказала об ужасном поступке. Гузеева заявила, что сбежала от ребёнка после того, как выписалась из роддома.

«Я в первый день Георгия, вот этого маленького ребенка, оставила на маму и Каху (первый муж артистки Каха Толордава), позвонила подружке, сказала: «Накрывай стол, я еду» — рассказала Лариса.

В тот момент ей очень не хотелось возвращаться домой. Ведущая сама не поняла, почему возникла такая реакция.