«Я не понимал, что он болен»: Олег Майами объяснил, за что набросился на Фадеева

Олег Майами на YouTube-шоу «Ходят слухи» заявил, что поругался с Максимом Фадеевым из-за цвета волос. Именно эта банальная ссора стала источником их глобального публичного конфликта, в котором музыкант не стеснялся в выражениях. А затем долго просил прощения у бывшего начальника. Но, безрезультатно, на YouTube-шоу «Осторожно Собчак» Фадеев сравнил Олега с Чикатило, заявив, что одними извинениями здесь не отделаться.

«Конкретно про Макса я не могу сказать ничего. И любой артист, который ушел от Макса или которого Макс выгнал, не скажет конкретно про него ничего плохого», — заявил Майами.

По его словам, для релиза своей песни «Мое солнце» он покрасил волосы в белый цвет. Это сильно возмутило Фадеева. «Он уволил моего менеджера мгновенно, запретил артистам поддерживать мой релиз и поставил на стоп мой проект», — рассказал Олег.

Между ним и Максимом Фадеевым на тот момент накопилось недопонимание. И виноват в этом был наемный директор компании MALFA, которая тайно от владельца лейбла плела внутренние интриги.

«Мы не обсудили этот момент и между нами пошел из-за этого разлад», — сказал Олег.

На волне недовольства поведением Фадеева к Олегу обратилась Наргиз и рассказала о своем конфликте с продюсером.

«Она меня подбила на саботаж. Я особо не разбирался, в чем там конфликт. Когда я это делал, я не понимал, что он болен, как он может отреагировать на мои слова, как его семья на это отреагирует. Я был накручен и начинал поддерживать Наргиз», — вспомнил Олег.

Когда музыкант оказался на улице, он решил зарабатывать на своих блогах и специально эпатировал публику кровожадными заявлениями в адрес Фадеева. По его словам, в тот момент многие люди отвернулись от него. То, что так нельзя себя вести он понял слишком поздно.

«Он абсолютно прав, я бы на его месте убил бы меня!» — заявляет он. В настоящее время Олег говорит: «Моя миссия — исправить все, что я натворил». Но как это сделать, пока не придумал.

Звонить Фадееву музыкант боится. «Я не думаю, что Макс хочет меня слышать, я думаю, он меня ненавидит… Я бы на его месте меня ненавидел! Я бы не хотел слышать мой голос. Я бы не хотел встречаться с собой. Потому что это настолько гнилые поступки! Но в глубине души я чувствую, он знает, что это был не я. Мне кажется, он знает, что я бы на это не пошел. Мне кажется, он сидел, смотрел на это и не верил своим глазам, как я теперь смотрю на это и не верю, что я мог это делать», — признался Олег Майами.