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Криминал

«Это его право»: Цымбалюк-Романовская подтвердила фиктивность отношений с Шаляпиным 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Цымбалюк-Романовская рассказала о Шаляпине
Фото: РИА Новости
Виталина Цымбалюк-Романовская подтвердила, что отношения с Прохором Шаляпиным были фикцией. Журналистам Teleprogramma.pro экс-жена Джигарханяна призналась: она не следит за тем, что прессе говорит ее некогда «возлюбленный», больше всего ее интересует выбор елки к Новому году.
«Мало ли, кто что говорит в соцсетях. В моей жизни в принципе ничего не изменилось за последние несколько лет. Это его личное право — быть категоричным или не быть. Я не знаю, что Прохор говорит в публичном пространстве, потому что я его не слушаю. Если он отказывается комментировать отношения, значит, их просто нет», — заявила она.
Цымбалюк-Романовская также подчеркнула — ее практически не интересует, что думают окружающие по поводу сложившейся ситуации.
«Личное право каждого — верить, что у нас что-то было или нет. Поклонники у нас, слава Богу, разные. Мы никогда не отмечали Новый год вместе, и в этот раз все будет, как и раньше.
У меня сейчас совсем другие проблемы и задачи в жизни — я пишу, занимаюсь, готовлюсь к концертам. Мне уже поднадоела эта тема, если честно», — резюмировала она.
Модель Анна Калашникова также не смогла остаться в стороне от ситуации. Она уверенно заявила — Цымбалюк-Романовская и Шаляпин расстались окончательно из-за принципиальности второго. Причиной же тому могла стать непубличность пианистки.
«Я думаю, что они действительно на какой-то момент были в отношениях, хотели создать семью и иметь ребенка. Но… Виталина очень правильная девушка, ей тяжело в этом мире шоу-бизнеса. Они заигрались в этих ток-шоу. Настоящее семейное счастье любит тишину.
На мой взгляд, их союз мог бы стать счастливым, но были периоды когда мне было понятно что он обречен. Виталина очень буквально воспринимает любое сообщение в СМИ о себе, а Прохор, наоборот, живет публично и не может без этого.
К сожалению, она не человек шоу-бизнеса, с ней безумно трудно и из-за этого у них было скандалы. Это невыносимая нагрузка для психики Прохора, он жаловался», — заявила она порталу Teleprogramma.pro.
Напомним, ранее сама Цымбалюк спровоцировала пересуды вокруг отношений с Шаляпиным. Последний публично заявил, что его отношения с Виталиной закончены, потому что никто не хотел давать ложных надежд. Сама Цымбалюк-Романовская на многочисленные вопросы ответила кратко: «Это все неправда».
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Теги:
Шоу-бизнес , Анна Калашникова , Прохор Шаляпин
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