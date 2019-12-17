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Ушла из «Дисней» в порно ради денег 

Рамблер 33 минуты назад
Актриса Мейтленд Уорд рассказала, что зарабатывает в порно больше денег, чем получала в Disney. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Beast. Восходящая звезда призналась, что совсем не жалеет о своем выборе.
«Это хорошая работа, и я получаю сейчас больше», — поделилась Уорд. По словам Мейтленд, она начала задумываться о порно, когда увлеклась косплеем. Ей нравилось носить сексуальные наряды и ловить на себе взгляды людей. Со временем она стала чаще выкладывать откровенные снимки в свой Instagram.
Ее агент был недоволен, он заявил, что компания Disney откажется работать с ней, если она не будет соответствовать роли «диснеевской мамочки». Уорд решила порвать с детскими фильмами и стать по-настоящему взрослой актрисой.
Мейтленд Уорд снималась в таких сериалах, как «Правила совместной жизни», «Большой ремонт», «Дерзкие и красивые» и «Бостонская школа». Она также появлялась в популярной комедии «Белые цыпочки».
Актриса стала известна после роли в ситкоме для детей и подростков «Парень познает мир».
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Комментарии 12 
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Шоу-бизнес , Фото , Walt Disney
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