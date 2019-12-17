Ушла из «Дисней» в порно ради денег

Актриса Мейтленд Уорд рассказала, что зарабатывает в порно больше денег, чем получала в Disney . Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Beast. Восходящая звезда призналась, что совсем не жалеет о своем выборе.

«Это хорошая работа, и я получаю сейчас больше», — поделилась Уорд. По словам Мейтленд, она начала задумываться о порно, когда увлеклась косплеем. Ей нравилось носить сексуальные наряды и ловить на себе взгляды людей. Со временем она стала чаще выкладывать откровенные снимки в свой Instagram.

Ее агент был недоволен, он заявил, что компания Disney откажется работать с ней, если она не будет соответствовать роли «диснеевской мамочки». Уорд решила порвать с детскими фильмами и стать по-настоящему взрослой актрисой.

Мейтленд Уорд снималась в таких сериалах, как «Правила совместной жизни», «Большой ремонт», «Дерзкие и красивые» и «Бостонская школа». Она также появлялась в популярной комедии «Белые цыпочки».

Актриса стала известна после роли в ситкоме для детей и подростков «Парень познает мир».