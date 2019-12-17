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Криминал

Аферисты выманили у актрисы Валентины Савельевой 2 млн рублей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 52 минуты назад
Аферисты обманули российскую актрису на 2 миллиона
Фото: kino-teatr.ru
В Москве аферисты выманили у советской и российской актрисы Валентины Савельевой около 2 млн рублей, актриса заявила о происшествии в правоохранительные органы.
«Женщина рассказала полицейским, что несколько дней подряд с 1 по 2 декабря, по телефону общалась с людьми, представившимися сотрудниками банка. Лжебанкиры убеждали пенсионерку в том, что на ее счетах происходят подозрительные операции и для сохранности средств необходимо сообщить некоторые личные данные. Доверившись, Валентина продиктовала звонившему всю необходимую информацию, после чего, путем нескольких транзакций, с ее счетов были сняты 1 млн 950 тыс. рублей», — рассказал источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.
Актриса не стала сразу сообщать в полицию о происшествии, посчитав, что это может быть стандартной процедурой банка, и что вскоре деньги вернут.
Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту, устанавливаются детали произошедшего.
Валентина Савельева — советская и российская актриса театра и кино, известна своими ролями в фильмах «Угрюм-река», «Призываюсь весной», «Белая палатка», «Жизнь и судьба».
В ноябре школьник в Москве отдал мошеннику более 2,5 млн рублей родительских денег за «развитие канала» в мессенджере Telegram.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Валентина Савельева , МВД , Комсомольская правда , Москва
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