Аферисты обманули российскую актрису на 2 миллиона

Аферисты выманили у актрисы Валентины Савельевой 2 млн рублей

«Женщина рассказала полицейским, что несколько дней подряд с 1 по 2 декабря, по телефону общалась с людьми, представившимися сотрудниками банка. Лжебанкиры убеждали пенсионерку в том, что на ее счетах происходят подозрительные операции и для сохранности средств необходимо сообщить некоторые личные данные. Доверившись, Валентина продиктовала звонившему всю необходимую информацию, после чего, путем нескольких транзакций, с ее счетов были сняты 1 млн 950 тыс. рублей», — рассказал источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

Актриса не стала сразу сообщать в полицию о происшествии, посчитав, что это может быть стандартной процедурой банка, и что вскоре деньги вернут.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту, устанавливаются детали произошедшего.

Валентина Савельева — советская и российская актриса театра и кино, известна своими ролями в фильмах «Угрюм-река», «Призываюсь весной», «Белая палатка», «Жизнь и судьба».

В ноябре школьник в Москве отдал мошеннику более 2,5 млн рублей родительских денег за «развитие канала» в мессенджере Telegram.