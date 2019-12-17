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Волочкова едва не погибла в золотой клетке 

Рамблер 1 час назад
Волочкова едва не погибла в золотой клетке
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова в эфире программы «Правда 24» рассказала, как едва не погибла во время одного из концертных выступлений. Балерина чуть было не рухнула с высоты вниз, находясь в запертой большой клетке.
Танцовщица призналась, что ей до сих пор тяжело вспоминать «реально страшную историю». Она рассказала, что во время выступления в шоу один из номеров мог закончиться трагедией: её с помощью лебёдки подняли на высоту в позолоченной клетке, которая едва не сорвалась вниз. Артистка отделалась сильным испугом.
«Просто условия зала не позволяли поднять её на большую высоту», — пояснила Волочкова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова показала подписчикам в Instagram фото травмы, полученной после неудачного купания в купели после бани. Обычно танцовщица перед заходом в купель сама вооружается топориком и скалывает ледяную корку, после чего убирает крупные льдины. На этот раз балерина оставила мелкие осколки, которые оцарапали ей бок.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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