Волочкова едва не погибла в золотой клетке

Анастасия Волочкова в эфире программы «Правда 24» рассказала, как едва не погибла во время одного из концертных выступлений. Балерина чуть было не рухнула с высоты вниз, находясь в запертой большой клетке.

Танцовщица призналась, что ей до сих пор тяжело вспоминать «реально страшную историю». Она рассказала, что во время выступления в шоу один из номеров мог закончиться трагедией: её с помощью лебёдки подняли на высоту в позолоченной клетке, которая едва не сорвалась вниз. Артистка отделалась сильным испугом.

«Просто условия зала не позволяли поднять её на большую высоту», — пояснила Волочкова.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова показала подписчикам в Instagram фото травмы, полученной после неудачного купания в купели после бани. Обычно танцовщица перед заходом в купель сама вооружается топориком и скалывает ледяную корку, после чего убирает крупные льдины. На этот раз балерина оставила мелкие осколки, которые оцарапали ей бок.