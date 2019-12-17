Агаларов: «Крутой угрожал участникам „Жары“»

По словам Агаларова, поводом для возникновения у него напряжённых отношений с Крутым стало его неосторожное публичное заявление о бюджете музыкальной премии, учреждённой композитором. Впоследствии между деятелями шоу-бизнеса состоялся неприятный разговор, но конфликт не был исчерпан. Когда Агаларов решил провести первый музыкальный фестиваль «Жара» в Баку, он пригласил большое количество российских звезд: в частности Григория Лепса Филиппа Киркорова , Валерию, Тимати Егора Крида , Ани Лорак и многих других. Крутой, по его словам, не оставил это обстоятельство без внимания.

«Некоторым из этих артистов звонил Игорь Яковлевич с предупреждением: если поедете на «Жару» к Эмину, на «Новую волну» приглашения можете не ждать», — заявил певец.

В этом же интервью, как ранее сообщал «Рамблер», Эмин Агаларов рассказал, что Григорий Лепс дал ему дельный совет для продвижения карьеры на российской сцене. Артист посоветовал музыканту включить в репертуар песни на русском языке и подарил хит «Я лучше всех живу». Ранее Эмин исполнял композиции только на английском языке.