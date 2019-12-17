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Агаларов: «Крутой угрожал участникам „Жары“» 

Рамблер 1 час назад
Крутой угрожал участникам «Жары»
Фото: РИА Новости
Музыкант Эмин Агаларов в интервью «Аргументам и фактам» рассказал, что композитор Игорь Крутой угрожал участникам первого фестиваля «Жара», что не возьмёт их на «Новую волну», если они поедут в Баку. Причиной такого поведения стал конфликт между представителями шоу-бизнеса.
По словам Агаларова, поводом для возникновения у него напряжённых отношений с Крутым стало его неосторожное публичное заявление о бюджете музыкальной премии, учреждённой композитором. Впоследствии между деятелями шоу-бизнеса состоялся неприятный разговор, но конфликт не был исчерпан. Когда Агаларов решил провести первый музыкальный фестиваль «Жара» в Баку, он пригласил большое количество российских звезд: в частности Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Валерию, Тимати, Егора Крида, Ани Лорак и многих других. Крутой, по его словам, не оставил это обстоятельство без внимания.
«Некоторым из этих артистов звонил Игорь Яковлевич с предупреждением: если поедете на «Жару» к Эмину, на «Новую волну» приглашения можете не ждать», — заявил певец.
В этом же интервью, как ранее сообщал «Рамблер», Эмин Агаларов рассказал, что Григорий Лепс дал ему дельный совет для продвижения карьеры на российской сцене. Артист посоветовал музыканту включить в репертуар песни на русском языке и подарил хит «Я лучше всех живу». Ранее Эмин исполнял композиции только на английском языке.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Крид , Игорь Крутой , Тимати , Эмин Агаларов , Аргументы и Факты , Баку
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