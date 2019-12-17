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Голливудская актриса ушла в порно и не пожалела 

Рамблер + ещё 2 39 минут назад
Актриса объяснила причину ухода из Disney в порно
Фото: Instagram
Голливудская актриса Мейтленд Уорд не хотела играть диснеевских мам и ушла в порноиндустрию. Об этом сообщает The Daily Beast.
Мейтленд Уорд прославилась в 1990-х — 2000-х годах тем, что сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Дерзкие и красивые», «Проучить мистера Гриффина», «Большой ремонт», «Парень познает мир» и «Белые цыпочки».
В 2007-м она перестала сниматься в кино и на телевидении и занялась косплеем. В 2013-м Уорд начала публиковать в социальных сетях свои обнаженные снимки, а в 2019-м — сниматься в порнофильмах.
В беседе с The Daily Beast, которая была опубликована вчера, актриса рассказала, что шесть лет назад агент рекомендовал ей перестать постить сексуальные фото, объяснив это тем, что 30-35-летних не нанимают играть в кино сексуальные роли. Он посоветовал ей пробоваться на роли «диснеевских мам» и формировать соответствующий публичный образ.
«Он думал, что дал хороший совет, но я не хотела играть диснеевских мам!» — сообщила Уорд, а свой переход в порно назвала случайным.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Другое
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