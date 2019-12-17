Григорьеву-Аполлонову предрекли новый роман

Финалист «Битвы экстрасенсов» Кинжинов пророчит Григорьеву-Аполлонову новый роман

Ранее Андрей Григорьев-Аполлонов убедил своих поклонников в том, что в будущем вряд ли решится на еще один брак. Такую мысль солист группы «Иванушки International» озвучил после расставания с супругой. Экс-возлюбленная артиста — 34-летняя Марина — подарила поп-исполнителю двоих детей. В 2003 году у пары появился их первенец — сын Иван. Спустя пять лет они обзавелись младшим наследником — избранница Григорьева-Аполлонова родина сына Артемия.

Подобное обстоятельство однако не стало препятствием для развода. Экс-возлюбленная певца готовится выйти замуж за новоиспеченного жениха — баскетболиста Андрея Зубкова . В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro финалист восемнадцатого сезона проекта «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов подметил, что Григорьев-Апполонов еще встретит свою любовь.

«В первое время после разрыва певец говорил, что у алтаря его больше никто не увидит. Не рискну ничего сказать насчет алтаря, но отношения у исполнителя еще будут. Вероятнее всего он вернется к прошлым отношениям, но не в ближайшее время, не вот прямо сейчас, а спустя два-три года», — добавил таролог.