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Происшествия

София Ротару не общалась с посторонними на съемках «Голубого огонька» 

ИД «Собеседник»
1 час назад
Ротару отказалась от общения на «Голубом огоньке»
Фото: globallookpress.com
Съемки «Голубого огонька» полным ходом идут на «Мосфильме». Работа на площадке кипит с утра до поздней ночи. Операторы так устают, что спят прямо на работе!
В этом году канал «Россия» снимает передачу за девять дней, раньше на это уходило больше времени. Над «Огоньком» работают около ста пятидесяти человек.
В зале толпятся зрители массовки, которые создают праздничное настроение. За ними неустанно следит один из администраторов. После каждого выступления он дает четкие и громкие инструкции, когда зажигать бенгальские огни, вставать с мест. Если кто-то из зрителей веселится не очень активно, молодой человек переходит на крик.
Один из интересных моментов — новогодние конфетти на «Голубом огоньке» сыплются сверху. Оказалось, под потолком на деревянной балке сидят несколько человек и руками рассыпают блестки. Раньше эту функцию выполняла специальная машина, но нужного эффекта не давала, поэтому от нее решили отказаться.
В день, когда наши корреспонденты оказались на площадке, в «Голубом огоньке» была София Ротару. За два часа нашего нахождения на площадке Ротару спела две композиции. Каждую из них записывала по несколько раз.
В перерывах между записью к ней выбегали гримеры и поправляли макияж и прическу. Казалось, что за две песни на нее была потрачена целая бутыль лака для волос. Но София Михайловна относилась к этому с пониманием.
За кулисами звезда ни с кем из посторонних не контактировала. Певица боится провокаций, поэтому отказалась даже от интервью. Сразу после съемки артистка уехала в гостиницу.
Надо отметить, что в нынешний приезд в Россию звезда прожила здесь больше недели. За это время успела сняться в нескольких новогодних программах, а также спеть на двух песенных фестивалях.
Помимо музыкальных номеров, Ротару записала и новогодние поздравления в зрительном зале. Здесь артисты в течение какого-то времени сидят за столиком и активно подпевают коллегам. На самом деле им включают запись номеров. Например, Кристина Орбакайте и в глаза не видела номер Ларисы Долиной, а на экране будет выглядеть, что она активно подпевает коллеге.
— «Голубой огонек» люди смотрят, — говорит пресс-секретарь канала «Россия» Максим Кранин. — Можно посмотреть по рейтингам. «Голубой огонек» является топовым телевизионным продуктом.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Голубой огонек , Кристина Орбакайте , София Ротару
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