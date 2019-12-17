«Перекроенная» Успенская удивила соцсети

Певица Любовь Успенская так себя перекроила, что стала неузнаваема. Об этом в инстаграме ее коллеги Валерии заявили пользователи социальной сети.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Валерия опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой запечатлена с Любовью Успенской в помещениях концертного зала «Крокус Сити Холл». 15 декабря там состоялся новогодний концерт. Обе певицы на нем выступили.

«Убегая домой после выступления, встретила в коридоре Любочку. Она просто (огонь. — Прим. ред.)!» — подписала Валерия снимок, который обнародовала.

Тем временем многие комментаторы стали заявлять, что Успенская перестала быть похожей на саму себя. Одни писали, что она просто неузнаваема, другие — что стала до крайности похожа на певицу и актрису Людмилу Гурченко . Одни признавались, что перемены во внешности Успенской их шокируют, а другие заявляли, что знают их, перемен, причину.