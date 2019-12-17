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Ургант сравнил дочь Навки с сыном Плющенко 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Ургант сравнил дочь Навки с сыном Плющенко
Фото: РИА Новости
Татьяна Навка рассказала на шоу «Вечерний Ургант», как у нее проходит подготовка к ледовому представлению «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
В спектакле примут участие сразу две дебютантки — это дочь Олимпийской чемпионки пятилетняя Наденька и 17-летняя фигуристка Алина Загитова. Девушка, кстати, впервые проявит себя, как артистка, а также попробует свои силы в парном катании. До этого она выступала исключительно одна. Алина призналась, что ей пришлось по вкусу катание в дуэте, а также выступление в рамках театрального шоу. По ее словам, театральная атмосфера совершенно другая, более добрая, чем в спорте.
Иван Ургант пошутил, обращаясь к Навке: «Ну ладно Алина, она чужой ребенок. Но зачем ты свою Наденьку потащила на лед? И почему не привела сюда?».
Татьяна объяснила, что у ее дочери Наденьки очень плотный график.
«Мы не ходим по разным шоу, мы тренируемся», — сказала фигуристка.
Иван Ургант не смог удержаться от того, чтобы не сравнить ребенка Навки с отпрыском Евгения Плющенко и Яны Рудковской Сашей, который постоянно находится под прицелом фото— и телекамер журналистов и уже порядком устал от этого.
«Как некоторые, да? Не ходите. Понятно», — съязвил телеведущий.
Татьяна не стала отказываться, а только посмеялась в ответ.
Ранее фигуристка рассказывала, что не сразу решилась пригласить дочь в шоу. И даже, когда они уже начали готовиться к выступлению, передумывала. Но, видя, как репетиции захватили ее наследницу, она не смогла разочаровать девочку. Однако на всякий случай звезда готовит Наде дублершу, другую девочку.
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Теги:
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Яна Рудковская , Алина Загитова , Татьяна Навка , Евгений Плющенко
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