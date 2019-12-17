Ургант сравнил дочь Навки с сыном Плющенко

Татьяна Навка рассказала на шоу «Вечерний Ургант», как у нее проходит подготовка к ледовому представлению «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

В спектакле примут участие сразу две дебютантки — это дочь Олимпийской чемпионки пятилетняя Наденька и 17-летняя фигуристка Алина Загитова . Девушка, кстати, впервые проявит себя, как артистка, а также попробует свои силы в парном катании. До этого она выступала исключительно одна. Алина призналась, что ей пришлось по вкусу катание в дуэте, а также выступление в рамках театрального шоу. По ее словам, театральная атмосфера совершенно другая, более добрая, чем в спорте.

Иван Ургант пошутил, обращаясь к Навке: «Ну ладно Алина, она чужой ребенок. Но зачем ты свою Наденьку потащила на лед? И почему не привела сюда?».

Татьяна объяснила, что у ее дочери Наденьки очень плотный график.

«Мы не ходим по разным шоу, мы тренируемся», — сказала фигуристка.

Иван Ургант не смог удержаться от того, чтобы не сравнить ребенка Навки с отпрыском Евгения Плющенко Яны Рудковской Сашей, который постоянно находится под прицелом фото— и телекамер журналистов и уже порядком устал от этого.

«Как некоторые, да? Не ходите. Понятно», — съязвил телеведущий.

Татьяна не стала отказываться, а только посмеялась в ответ.

Ранее фигуристка рассказывала, что не сразу решилась пригласить дочь в шоу. И даже, когда они уже начали готовиться к выступлению, передумывала. Но, видя, как репетиции захватили ее наследницу, она не смогла разочаровать девочку. Однако на всякий случай звезда готовит Наде дублершу, другую девочку.