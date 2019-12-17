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Брэд Питт воссоединился с Дженнифер Энистон на вечеринке 

Экспресс газета + ещё 4 3 часа назад
Брэд Питт воссоединился с Дженнифер Энистон
Фото: Reuters
После скандального развода Анджелины Джоли и Брэда Питта голливудский актер решил помириться со своей экс-супругой Дженнифер Энистон.
Напомним, что брак Дженнифер и Брэда разрушил именно его роман с Джоли на съемочной площадке. Энистон очень переживала из-за измены супруга, так что они долгие годы не общались. После того, как Питт расстался с Джоли, он решил, что нужно попросить прощения у Энистон. Зимой этого года Дженнифер даже пригласила экс-супруга на свой день рождения, где они весело провели время.
По словам инсайдеров, Брэд и Дженнифер уже давно поговорили по душам, простили друг другу старые обиды и сейчас поддерживают приятельские отношения. В Сети даже ходили слухи о том, что они снова вместе, но пока что у этой информации никаких подтверждений нет.
Буквально на днях Дженнифер устроила в своем доме рождественскую вечеринку для друзей. Питт приехал на праздник одним из первых, а уехал почти самый последний. Брэд теперь желанный гость на любой вечеринке Дженнифер, а у поклонников еще теплится надежда, что пара может воссоединиться.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Брэд Питт , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон
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