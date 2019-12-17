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Дочь Пригожина рассказала о последствиях пережитого ДТП 

Рамблер + ещё 5 16 минут назад
Дочь Иосифа Пригожина Даная в интервью изданию Starhit рассказала о пережитом в 2017-ом году ДТП, которое напоминает о себе до сих пор. Девушка отметила, что едва не погибла в автомобильной аварии.
Ближайшая родственница знаменитого продюсера отметила, что инцидент произошёл два года назад 15 декабря на трассе М-4 в Московской области. Даная рассказала, что возвращалась с друзьями домой из Красной поляны, где молодые люди провели выходные, катаясь на лыжах.
«Был гололед, занесло, в итоге машина врезалась в столб и перевернулась. Автомобиль под списание… Я сидела впереди, возле водителя. Удар пришелся на мою сторону», — рассказала Даная Пригожина, подчеркнув при этом, что «все были трезвые», а водитель соблюдал скоростной режим.
Дочь продюсера оцарапала руки, а осколки от разбитого стекла застряли у неё в голове. По ее словам, чудом все, кто сидел в машине, не только остались живы, но и серьезно не пострадали.
«И это благодаря тому, что мы не были пристегнуты, представляете? Если бы я была пристегнута, то погибла бы… А так, меня откинуло в сторону. Хорошо, что у машины были подушки безопасности — это тоже нас спасло», — рассказала девушка.
Однако спустя годы Даная поняла, что ДТП не прошло бесследно. «Поясница дает о себе знать иногда», — призналась она.
В начале декабря, как ранее сообщал «Рамблер», сын певицы Валерии и пасынок Иосифа Пригожина Арсений Шульгин попал в автомобильную аварию: на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург автомобиль, в котором он ехал, занесло, в результате чего он ударился об отбойник. О последствиях ДТП молодой человек сообщил подписчикам в соцсетях: он отметил, что у него оказались разорваны верхняя и нижняя губа, также повреждены зубы.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Арсений Шульгин , Даная Пригожина , Иосиф Пригожин , Валерия
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