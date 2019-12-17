Дочь Пригожина рассказала о последствиях пережитого ДТП

Дочь Иосифа Пригожина Даная в интервью изданию Starhit рассказала о пережитом в 2017-ом году ДТП, которое напоминает о себе до сих пор. Девушка отметила, что едва не погибла в автомобильной аварии.

Ближайшая родственница знаменитого продюсера отметила, что инцидент произошёл два года назад 15 декабря на трассе М-4 в Московской области. Даная рассказала, что возвращалась с друзьями домой из Красной поляны, где молодые люди провели выходные, катаясь на лыжах.

«Был гололед, занесло, в итоге машина врезалась в столб и перевернулась. Автомобиль под списание… Я сидела впереди, возле водителя. Удар пришелся на мою сторону», — рассказала Даная Пригожина, подчеркнув при этом, что «все были трезвые», а водитель соблюдал скоростной режим.

Дочь продюсера оцарапала руки, а осколки от разбитого стекла застряли у неё в голове. По ее словам, чудом все, кто сидел в машине, не только остались живы, но и серьезно не пострадали.

«И это благодаря тому, что мы не были пристегнуты, представляете? Если бы я была пристегнута, то погибла бы… А так, меня откинуло в сторону. Хорошо, что у машины были подушки безопасности — это тоже нас спасло», — рассказала девушка.

Однако спустя годы Даная поняла, что ДТП не прошло бесследно. «Поясница дает о себе знать иногда», — призналась она.