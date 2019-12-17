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Политика

Пригожин ответил Мазаеву на слова о «жалком концерте» Носкова 

Рамблер 7 минут назад
Иосиф Пригожин в эфире НСН ответил лидеру музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергею Мазаеву, который ранее назвал первый концерт Николая Носкова после перенесённого им инсульта «жалким зрелищем». По словам продюсера, людей, оказавшихся в трудном положении, нужно поддерживать.
В начале декабря, как ранее сообщал «Рамблер», Николай Носков впервые после инсульта выступил на сцене Крокус Сити Холла. Телеведущая Екатерина Стриженова отметила, что концерт артиста собрал более 6 тысяч зрителей, которые едва вместились в зал. Она также подчеркнула, что многие представители отечественного шоу-бизнеса откликнулись на призыв поучаствовать в судьбе Носкова: Александр Розенбаум, Валерия, Валерий Сюткин, Александр Иванов, Слава, Владимир Пресняков, Евгений Маргулис, Наргиз, Алексей Глызин, Лолита, Диана Арбенина и Сергей Полунин. При этом, по ее словам, некоторые артисты «отказались участвовать».
Позже своё отношение к концерту выразил лидер группы «Моральный кодекс Серей Мазаев, который назвал концерт „жалким зрелищем“ и осудил его организаторов, заявив, что Носкову лучше находиться на курорте, а не на сцене.
Иосиф Пригожин отреагировал на слова музыканта, заявив, что за время болезни Носков очень изменился. При этом продюсер подчеркнул, что нельзя бросать людей, которые оказались в таком положении.
»Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодёжи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлён», — отметил Пригожин.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Николай Носков , Александр Розенбаум , Екатерина Стриженова , Владимир Пресняков , Валерий Сюткин , Алексей Глызин , Диана Арбенина , Евгений Маргулис , Сергей Полунин , Александр Иванов , Сергей Мазаев , Иосиф Пригожин
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