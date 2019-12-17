Пригожин ответил Мазаеву на слова о «жалком концерте» Носкова

Позже своё отношение к концерту выразил лидер группы «Моральный кодекс Серей Мазаев, который назвал концерт „жалким зрелищем“ и осудил его организаторов, заявив, что Носкову лучше находиться на курорте, а не на сцене.

Иосиф Пригожин отреагировал на слова музыканта, заявив, что за время болезни Носков очень изменился. При этом продюсер подчеркнул, что нельзя бросать людей, которые оказались в таком положении.