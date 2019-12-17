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Криминал

Пригожин отреагировал на слова о «жалком концерте» Носкова 

News.ru 2 часа назад
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о концерте Николая Носкова, как о «жалком зрелище». По его словам, Носков является выдающимся музыкантом, и он «должен быть социально адаптированным, нужным в обществе».
Перенесший инсульт певец «за год очень изменился», признал продюсер в эфире НСН. Однако, он отметил, что нельзя бросать людей, которые оказались в таком положении.
Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодёжи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлён, — заявил Пригожин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Виктор Дробыш отреагировал на высказывание Мазаева. По его словам, певец не раз ещё выйдет на сцену, ведь ему нужны деньги для дальнейшей реабилитации. При этом Дробыш отметил, что его огорчил тот факт, что Носкова в это нелёгкое время поддержали не все музыканты. В частности, на его концерт не пришли рок-исполнители.
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Комментарии 5 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Николай Носков , Сергей Мазаев , Виктор Дробыш , Иосиф Пригожин
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