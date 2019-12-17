Пригожин отреагировал на слова о «жалком концерте» Носкова

Перенесший инсульт певец «за год очень изменился», признал продюсер в эфире НСН. Однако, он отметил, что нельзя бросать людей, которые оказались в таком положении.

Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодёжи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлён, — заявил Пригожин.