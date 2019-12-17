Собчак надела серьги с ликом Христа, чем оскорбила чувства верующих. Воскресно-имперский образ журналистки и в прошлом кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак далеко не всем пришелся по вкусу. Телеведущая разместила в Инстаграм фото в новом образе: высокая черная шапка с вшитым в нее двуглавым орлом, массивное колье с большими камнями на шее и огромные серьги с ликом Христа в ушах. Многие пользователи социальной сети обвиняют Ксению в оскорблении чувств верующих и в дурном вкусе. А вот стилист и теле-радио-ведущий Влад Лисовец встает на сторону Собчак и поясняет, что не видит разницы между ношением украшения с ликом Христа на шее в виде креста — традиционного символа православной веры, или в ушах, как это сделала Ксения. Влад сам носит в ухе крест, поэтому он понимает, о чем говорит.
Опубликовано видео об оскорбившей чувства верующих Собчак
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