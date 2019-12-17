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Пугачева отказалась от выступлений на «новогодних огоньках» 

Ura.Ru 1 час назад
Пугачева отказалась от «новогодних огоньков»
Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска
Народная артистка СССР Алла Пугачева не будет выступать на «новогодних огоньках» на телеканалах. Об этом журналистам сообщила представительница певицы Елена Чупракова.
«Алла Борисовна не будет петь в «новогодних огоньках»», — приводит «Комсомольская правда» слова собеседницы.
Ранее, напомним, Пугачева в интервью «Первому каналу» заявила, что не скучает по энергии, которую получала от выступлений на сцене и своих поклонников. По словам артистки, ей за это стыдно, но ничего менять она не намерена. О своем уходе со сцены на ближайшие 10 лет певица объявила в начале ноября на концерте в Минске. В следующий раз она хочет выступить перед широкой публикой в 80 лет.
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Теги:
Шоу-бизнес , СССР , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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