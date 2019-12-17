Пугачева отказалась от «новогодних огоньков»

Пугачева отказалась от выступлений на «новогодних огоньках»

Народная артистка СССР Алла Пугачева не будет выступать на «новогодних огоньках» на телеканалах. Об этом журналистам сообщила представительница певицы Елена Чупракова.

«Алла Борисовна не будет петь в «новогодних огоньках»», — приводит «Комсомольская правда» слова собеседницы.

Ранее, напомним, Пугачева в интервью «Первому каналу» заявила, что не скучает по энергии, которую получала от выступлений на сцене и своих поклонников. По словам артистки, ей за это стыдно, но ничего менять она не намерена. О своем уходе со сцены на ближайшие 10 лет певица объявила в начале ноября на концерте в Минске. В следующий раз она хочет выступить перед широкой публикой в 80 лет.