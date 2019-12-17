Возлюбленный бросил Сябитову ради молодой девушки

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова на своей странице в Instagram пожаловалась подписчикам, что бойфренд бросил её ради молодой соперницы. Телесваха заявила, что девушка скорее всего больна геронтофилией.

Пост телеведущей появился в ленте соцсети 16 декабря. Сябитова отметила, что возлюбленный был её ровесником и бросил ее пока они были в разлуке.

«Пока я была в дали от него женился на молодой девушке младше на 30 лет. Будь у неё меркантильный интерес, я бы не так сочувствовала. Но, как утверждают друзья, она его любит, а это признак классической геронтофилии», — написала Сябитова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Телеведущая пояснила, что геронтофилия — «психиатрическое заболевание», которое проявляется «в излишней нежности и теплоте к людям, которые гораздо старше». При этом Сябитова привела слова медиков, которые уверяют, что в основе болезни лежит «низкая самооценка и неуверенность в себе».

«И мне странно желать таким парам: «Совет, да любовь!». Только: «Храни вас Бог!» — резюмировала телезвезда.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Пользователи Instagram раскритиковали Розу Сябитову, которая на своей странице разместила обнаженное фото.

Звезда заявила, что чувствует себя сексуальнее «юных полногрудых прелестниц», а ее подписчики посчитали, что 57-летняя телесваха выжила из ума.