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Возлюбленный бросил Сябитову ради молодой девушки 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Возлюбленный бросил Сябитову ради молодой девушки
Фото: РИА Новости
Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова на своей странице в Instagram пожаловалась подписчикам, что бойфренд бросил её ради молодой соперницы. Телесваха заявила, что девушка скорее всего больна геронтофилией.
Пост телеведущей появился в ленте соцсети 16 декабря. Сябитова отметила, что возлюбленный был её ровесником и бросил ее пока они были в разлуке.
«Пока я была в дали от него женился на молодой девушке младше на 30 лет. Будь у неё меркантильный интерес, я бы не так сочувствовала. Но, как утверждают друзья, она его любит, а это признак классической геронтофилии», — написала Сябитова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Телеведущая пояснила, что геронтофилия — «психиатрическое заболевание», которое проявляется «в излишней нежности и теплоте к людям, которые гораздо старше». При этом Сябитова привела слова медиков, которые уверяют, что в основе болезни лежит «низкая самооценка и неуверенность в себе».
«И мне странно желать таким парам: «Совет, да любовь!». Только: «Храни вас Бог!» — резюмировала телезвезда.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Пользователи Instagram раскритиковали Розу Сябитову, которая на своей странице разместила обнаженное фото.
Звезда заявила, что чувствует себя сексуальнее «юных полногрудых прелестниц», а ее подписчики посчитали, что 57-летняя телесваха выжила из ума.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес
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