Лазарев высказался о суррогатной матери своих детей

Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих детей

Российский певец Сергей Лазарев в интервью журналу Hello! ответил на вопрос о суррогатной матери своих детей. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Артист подчеркнул, что эта женщина не является биологической матерью Никиты и Анны, а их единственным родителем остается он сам.

«Потенциальная суррогатная мать добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые выявляют, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности», — пояснил исполнитель.

Лазарев также отметил, что не видит ничего страшного в том, что его дети растут в неполной семье. Он добавил, в что мире много случаев, когда матери пьют, а отцы бросают родных.

«Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос», — заключил певец.