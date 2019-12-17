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Армия

Лазарев высказался о матери своих детей 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Лазарев высказался о матери своих детей
Фото: РИА Новости
Певец Сергей Лазарев в интервью журналу Hello! заявил, что его сына и дочь выносила суррогатная мать, однако не имеет никаких прав на них. Выдержки из интервью приводит «СтарХит».
По словам музыканта, он не боится, что суррогатная мать может заявить права на его детей.
«Во-первых, суррогатная мать не является биологической матерью моих детей. Во-вторых, потенциальная суррогатная мать добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые выявляют, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. В общем, Аня и Никита — только мои дети», — заявил Сергей Лазарев.
Он также отметил, что самое главное для детей не полная семья, а «расти в любви».
«Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил… Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос», — заявил музыкант.
«Рамблер» писал, что Сергей Лазарев два с половиной года не афишировал появление на свет сына и год — рождение дочери. Лазарев скрывал это событие даже от близких друзей и своей матери. При этом в СМИ появились предположения о том, что матерью детей певца может быть 32-летняя Анна Белодедова. Данные о ней разнятся, Анну Белодедову называют как певицей, так и преуспевающей бизнесвумен.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Сергей Лазарев , StarHit , HELLO!
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